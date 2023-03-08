ГУР: Винних у розстрілі українського військовополоненого вже шукають

Україна знайде винних у розстрілі українського військового, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
«Це комплексна робота, яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектора оборони і громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені», — зазначив він.
За словами Андрія Юсова, окупанти хочуть підвищити рівень ненависті до українців всередині рф, а також залякати і нажахати самих українців.
- 6 березня активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували в Twitter відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам «Слава Україні». Вбивство неозброєних військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином.
- Служба безпеки порушила кримінальну справу через розстріл українського військовополоненого. Її відкрили за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.