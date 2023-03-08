Нацбанк ліквідує «Банк Форвард». Він належить російському підсанкційному бізнесмену

Національний банк України відкликає банківську ліцензію та ліквідовує «Банк Форвард», який входить до складу одного з найбільших комерційних банків росії «Русский стандарт» і належить підсанкційному російському бізнесмену Рустаму Таріко.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рішення ухвалене згідно з пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На початку лютого НБУ відніс цей банк до категорії неплатоспроможних, оскільки банк не привів свою діяльність і нормативно-правові акти у відповідність до вимог законодавства та мав суттєве (незворотне) погіршення фінансового стану.

Вкладники «Банку Форвард» мають отримати від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками.