Нацбанк ліквідував IBOX Bank. Monobank просить поповнювати карти іншими способами

Національний банк відкликав банківську ліцензію Айбокс Банку та ліквідували його з 7 березня.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Своє рішення НБУ пояснив тим, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів та підтримував ділові відносини з високоризиковими клієнтами, які надавали послуги з організації та проведення турнірів зі спортивного покера.

Через аналогічне порушення Нацбанк раніше регулярно штрафував Айбокс Банк.

НБУ вказує, що частка Айбокс Банку становила лише 0,1% від активів платоспроможних банків, тому його виведення з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України, а вкладники зможуть повернути гроші через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі.

Термінали IBOX Bank, зокрема, користувалися популярністю серед клієнтів monobank, як спосіб безкомісійного поповнення карти. Клієнти monobank, як повідомляє банк, вже не можуть поповнити свої карти через IBOX Bank.

«У звʼязку із відкликанням ліцензії в АТ «АЙБОКС БАНК», компанія ТОВ «МЕТАПЕЙ» (оператор мережі терміналів BOX) тимчасово не приймає поповнення на наші картки. Компанії ТОВ «МЕТАПЕЙ» потрібен час для укладення нової угоди з іншим банком-партнером (замість АТ «АЙБОКС БАНК») для приймання платежів», — йдеться в повідомлені банку, яке розсилають користувачам.