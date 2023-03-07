Reuters: Євросоюз запровадив санкції проти росіян за сексуальне насильство в Україні

Євросоюз вперше запровадив санкції щодо винних у сексуальному насильстві та порушенні прав жінок. Обмеження, зокрема, стосуються російських військових. Про це повідомляє Reuters.
Повний офіційний список осіб та організацій, які потрапили під санкції, ЄС планує опублікувати 8 березня. Наразі агентство повідомляє, що до переліку входять, зокрема, російські військові Микола Кузнєцов і Раміль Ібатуллін.
Вони обоє брали участь у вторгненні в Україні. Члени підрозділу Кузнєцова систематично брали участь в актах сексуального насильства та зґвалтувань упродовж березня та квітня 2022 року, а Ібатуллін очолював підрозділ, члени якого «вчиняли акти сексуального та гендерного насильства щодо мирного населення України».
Санкції також запровадили проти двох московських поліціянтів, двох представників афганського руху Талібан та інших осіб у Мʼянмі та Південному Судані.
До списку також включено іранську жіночу вʼязницю «Гарчак».
Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що ці санкції є чітким сигналом для злочинців — «зло не залишиться безкарним».
«Ці жахливі та нелюдські дії матимуть наслідки. Це також сигнал жертвам: ЄС підтримає вас, де б ви не були», — зазначив він.
- В Україні офіційно зафіксували 171 випадок сексуального насильства з боку російських окупантів. Серед потерпілих є 39 чоловіків та 13 неповнолітніх.