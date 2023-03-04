В Україні офіційно зафіксували 171 випадок сексуального насильства з боку російських окупантів

Правоохоронці встановили 171 потерпілого від сексуального насильства з боку російських військовослужбовців.
Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська на міжнародній конференції United for justice.
«Це їхня свідома фізична і психологічна зброя проти українців», — сказала вона.
За її словами, серед потерпілих є 39 чоловіків та 13 неповнолітніх.
«Потерпілий ніколи не несе відповідальності за злочин, відповідальність завжди несе агресор... постраждалим треба знати, що держава завжди на їхньому боці... покарання їхніх кривдників — це найголовніше. Засудження зґвалтувань та інших воєнних злочинів має стати прецедентом, щоб будь-який потенційний агресор знав, що не залишиться безкарним», — зазначила вона.
- У серпні 2022 року Олена Зеленська презентувала мобільний застосунок для жінок, що потерпають від домашнього насильства. Його розробили непомітним для кривдника: тривожна кнопка, яку в момент небезпеки можна швидко натиснути й викликати поліцію, виглядає у смартфоні як нейтральна іконка на екрані.