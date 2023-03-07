У Міноборони Угорщини заявили, що тренують українських військових медиків

У Міністерстві оборони Угорщини підтвердили, що не відправляють в Україну ані зброю, ані солдатів. Але країна бере участь у підготовці військових медиків.

Про це пише 24.hu.

Перед цим міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що українські військові також проходять навчання в Угорщині. Це викликало ажіотаж, оскільки Угорщина від самого початку війни не надає Україні військової допомоги. Але в Міноборони Угорщини підтвердили його заяви і зазначили, що йдеться про медиків.

«Позиція Угорщини не змінилася: ми на боці миру і не підтримуємо жодних кроків, які ведуть до ескалації війни — саме тому ми не відправляємо в Україну ні зброї, ні солдатів. Тим не менш, як сусідня країна, в рамках найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, Угорщина допомагає тим, хто потрапив у біду, і тим, хто потребує допомоги. В дусі цього ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів, а Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях», — зазначили у відомстві.