Квитки на фінал «Євробачення» розкупили за 36 хвилин

Квитки на фінал конкурсу «Євробачення» розпродали за 36 хвилин. Вони коштували від $100 до $450.

Про це повідомляє Sky News.

Загалом на арені Ліверпулю фанатам було доступно девʼять шоу, від генеральних репетицій півфіналу до фіналу в прямому ефірі 13 травня. Квитки на фінал були розпродані за 36 хвилин, на решту шоу розкупили приблизно за годину.

Організатори написали у Twitter, що попит на квитки був «надвисоким», через що в користувачів були проблеми із завантаженням сторінки.

Майданчик зазвичай вміщує 11 тисяч людей, однак буде доступно близько 6 тисяч квитків, простір скоротять через збільшення сцени та вимоги до зйомок.

Для українців, які проживають у Британії, доступні три тисячі квитків за акційною ціною. Квитки за спеціальною ціною не продаватимуть на офіційному сайті, інформація про те, як їх придбати, зʼявиться пізніше на сайті британського уряду.