Суд арештував активи Медведчука та Козака, які вони записали на львівську пенсіонерку

Личаківський районний суд Львова арештував активи кількох київських компаній, власницею яких була львівська пенсіонерка Ольга Куць. Цей бізнес міг належати колишнім нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.
Про це пише Bihus.info з посиланням на дані з реєстрів та тексти судових ухвал.
Суд арештував частки в компаніях «Істбуд» та «Таун Ленд Компані». Сама Куць володіла в них часткою 55%. Перша компанія є власницею майже гектара землі на бульварі Дружби Народів у Києві. Ділянка, окрім того, що розташована в центрі міста поблизу зручної транспортної розвʼязки, вже також має комерційно вигідне цільове призначення — для спорудження готельно-офісної будівлі. Орієнтовна ринкова вартість ділянки близько 160 мільйонів гривень.
Водночас «Таун Ленд Компані» є замовницею будівництва житлового комплексу «Поетика». Оскільки роботи ще не завершені, поки що компанія значиться власницею низки об’єктів незавершеного будівництва. Загальна вартість арештованого майна сягає близько пʼяти мільярдів гривень.
- Суд арештував ці активи на третій день після виходу розслідування журналістів Bihus.info. Там розповіли, що колишні українські нардепи від ОПзЖ Віктор Медведчук та Тарас Козак записали свій будівельний бізнес в Україні на 62-річну пенсіонерку зі Львова Ольгу Куць. Журналісти з посиланням на київських девелоперів стверджували, що навесні 2020 року Медведчук став партнером Вадима Столара в будівельному бізнесі з часткою 66%.
- Тоді ж імʼя Куць вперше зʼявилося серед бенефіціарів кількох київських компаній ТОВ «Таун Ленд Компані» (замовник будівництва ЖК «Поетика» на вулиці Дегтярівській); «ТОВ «Істбуд» (власник 0,8 га на бульварі Міхновського, біля Батьківщини-матері, земля призначена під забудову); ТОВ «Промтек» (орендар 1 га на Борщагівці, земля призначена під забудову); ТОВ «Магеллан Проджект» (власник десятка земельних ділянок в садовому товаристві в Дарницькому районі). Спочатку її частка становила 66% у кожній з цих компаній, а зараз Куць залишається номінальною власницею 55% у перших трьох. Рештою володіють люди з оточення Столара та Медведчука