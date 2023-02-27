Bihus.info: Медведчук записав свій будівельний бізнес на львівську пенсіонерку

Колишні українські депутати від ОПзЖ Віктор Медведчук та Тарас Козак записали свій будівельний бізнес в Україні на 62-річну пенсіонерку зі Львова Ольгу Куць.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Про те, що жінка володіє такими активами, вона дізналася від розслідувачів.

Журналісти Bihus.info з посиланням на київських девелоперів стверджують, що навесні 2020 року Медведчук став партнером Вадима Столара в будівельному бізнесі з часткою 66%. Тоді ж імʼя Куць вперше зʼявилося серед бенефіціарів кількох київських компаній:

ТОВ «Таун Ленд Компані» (замовник будівництва ЖК «Поетика» на вулиці Дегтярівській);

«ТОВ «Істбуд» (власник 0,8 га на бульварі Міхновського, біля Батьківщини-матері, земля призначена під забудову);

ТОВ «Промтек» (орендар 1 га на Борщагівці, земля призначена під забудову);

ТОВ «Магеллан Проджект» (власник десятка земельних ділянок в садовому товаристві в Дарницькому районі).

Спочатку її частка становила 66% у кожній з цих компаній, а зараз Куць залишається номінальною власницею 55% у перших трьох. Рештою володіють люди з оточення Столара та Медведчука, стверджують журналісти.

«Я працювала в фірмі, де керівництво вів Богдан Козак [брат Тараса Козака]. Він попросив, я дала довіреність. Я там ніякої діяльності не веду, грошей не отримувала», — розказала номінальна власниця.