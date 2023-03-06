FT: Росія поки відмовилася купувати в Ірану балістичні ракети через побоювання, що Україна теж отримає далекобійну зброю

Росія поки що відмовилася купувати в Ірану балістичні ракети. Захід пригрозив їй, що у такому разі теж передасть Україні далекобійні ракети.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

Одним із найважливіших факторів тимчасової відмови рф від закупівлі іранських ракет, за даними країн НАТО, стала погроза США забезпечити Київ далекобійними балістичними ракетами ATACMS із дальністю польоту в 300 кілометрів. Ці ракети дозволять українській армії діставати до будь-якої точки окупованої України, включно з Кримом.

Нещодавно США посилили попередження щодо поглиблення військової співпраці росії та Ірану, а європейські дипломати висловили занепокоєння щодо Тегерану. Посол США в НАТО Джуліанна Сміт сказала, що західні союзники вважають ці відносини «надзвичайно тривожними».

Але чиновники визнають, що росія може змінити свою позицію через те, що нестача власної високоточної зброї загострюється, а виробництво знижується.

В Ірані ж наголошують, що мають право «співпрацювати з будь-якою країною для посилення своєї міці», але послідовно заперечують будь-які поставки зброї росії.