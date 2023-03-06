Семена Кривоноса призначили директором Національного антикорупційного бюро

Кабінет міністрів одностайно ухвалив рішення про призначення Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України.

Рішення уряд ухвалив на засіданні 6 березня.

Семен Кривонос у різні роки обіймав посади в Голосіївській районній державній адміністрації Києва, Обухівському міськрайонному управлінні юстиції, Головному управлінні юстиції в Київській області. Також він був першим заступником начальника Одеської митниці ДФС, виконувачем обовʼязків директора державного підприємства «Племінний завод «Плосківський», а з 2021 року очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування України.

Досвіду роботи у правоохоронних органах Кривонос не має, однак стверджував, що для відповідей на нові виклики НАБУ знадобляться нестандартні рішення — і це зможе дати нова людина, яка прийде з-поза системи і не має досвіду роботи у правоохоронних органах.

Призначенню Кривоноса передував конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ.

З Кривоносом були повʼязані дві справи про хабар у $120 тисяч — в одній він був викривачем корупції, в іншій — за версією слідства, вимагав хабар. Другу справу закрили, не довівши його провину.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, реагуючи на призначення Кривоноса, заявив, що Україна виконала всі рекомендації Євросоюзу при отриманні статусу кандидата на вступ до ЄС.

«Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ», — зазначив премʼєр.