Конкурсна комісія запропонувала трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Ось вони

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам і мають необхідний для цієї посади досвід.

Ними стали:

Гупяк Сергій — начальник 4-го слідчого відділу Теруправління Держбюро розслідувань у Хмельницькому;

Кривонос Семен — керівник Державної інспекції архітектури та містобудування;

Осипчук Роман — керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.

Фінальний етап співбесід передбачав співбесіди на доброчесність і на професійну компетентність. Надалі майбутнього очільника Бюро має обрати Кабінет міністрів.