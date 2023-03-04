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Конкурсна комісія запропонувала трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Ось вони

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам і мають необхідний для цієї посади досвід.

Ними стали:

  • Гупяк Сергій — начальник 4-го слідчого відділу Теруправління Держбюро розслідувань у Хмельницькому;
  • Кривонос Семен — керівник Державної інспекції архітектури та містобудування;
  • Осипчук Роман — керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.

Фінальний етап співбесід передбачав співбесіди на доброчесність і на професійну компетентність. Надалі майбутнього очільника Бюро має обрати Кабінет міністрів.

  • Попередній директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник був призначений на цю посаду 16 квітня 2015 року указом пʼятого президента України Петра Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.
  • Старт конкурсу на голову НАБУ блокувався до серпня 2022 року. У грудні Комісія з відбору завершила прийом документів від кандидатів — їх було 78.