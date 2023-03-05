NBC: Двоє українських пілотів вирушили до США для тестування їхніх навичок

Двоє українських пілотів вирушили до американського штату Аризона для проведення польотів на авіаційних тренажерах і оцінки їхніх умінь американськими військовими. Це дозволить США краще консультувати наших пілотів з професійних питань.

Про це з посиланням на джерела пише NBC News.

Видання зазначає, що влада США схвалила приїзд ще до 10 українських пілотів з цією ж метою вже цього місяця.

Прибуття перших двох пілотів знаменує собою перший випадок, коли українські пілоти поїхали до США, щоб їхні навички оцінили американські військові інструктори. За словами посадовців, цей захід має подвійну мету: покращити навички пілотів та оцінити, скільки часу може зайняти належна програма підготовки. Також вони визначать, як швидко українські пілоти зможуть опанувати західну авіацію.

«Програма полягає в оцінці їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і які ми їм надали», — сказав представник адміністрації.

Двоє представників адміністрації підкреслили, що це не навчальна програма, і сказали, що українці не будуть керувати жодним літаком під час перебування в США.