Уряд затвердив Державну антикорупційну програму до 2025 року

Український уряд затвердив Державну антикорупційну програму, що є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії на 2021—2025 роки.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, програма покликана запобігати корупції та містить норми про невідворотну відповідальність за цей злочин.
«Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури», — зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що цей документ залишатиметься відкритим для пропозицій і доповнень.
На початку січня представництво ЄС закликало Україну якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму, розроблену за підтримки Євросоюзу.
Приблизно за місяць посли країн «Великої сімки» також нагадали Україні про необхідність схвалити антикорупційну програму.
- 4 лютого комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам і мають необхідний для цієї посади досвід.