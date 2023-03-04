Уряд затвердив Державну антикорупційну програму до 2025 року

Український уряд затвердив Державну антикорупційну програму, що є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії на 2021—2025 роки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, програма покликана запобігати корупції та містить норми про невідворотну відповідальність за цей злочин.

«Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури», — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що цей документ залишатиметься відкритим для пропозицій і доповнень.

На початку січня представництво ЄС закликало Україну якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму, розроблену за підтримки Євросоюзу.

Приблизно за місяць посли країн «Великої сімки» також нагадали Україні про необхідність схвалити антикорупційну програму.