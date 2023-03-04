Після візиту Зеленського Британія подвоїла обіцяну кількість танків Challenger 2 для ЗСУ

Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж там обіцяли раніше. Ідеться про 28 одиниць техніки.

Про це повідомив посол України в Лондоні Вадим Пристайко в інтервʼю «Радіо Свобода».

За його словами, Британія обіцяла Україні 14 танків Challenger 2, але за результатами візиту президента Володимира Зеленського домовилися, що ця кількість зросте вдвічі.

Також він зазначив, що Британія пропонує збільшити у 2,5 раза кількість українських військовослужбовців, що навчатимуться в країні протягом 2023 року.