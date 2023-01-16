Танки, артилерія та БТР Bulldog. Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про нову військову допомогу Україні, яка включатиме танки Challenger 2, артилерію та бронетехніку.
Про це Воллес оголосив у Палаті громад.
За його словами, Україна отримає:
- 14 танків Challenger 2;
- 8 самохідних артилерійських установок AS90, а також ще певну кількість, яка перебуває у різному стані готовності;
- близько 100 одиниць бронетехніки, включаючи бронетранспортери «Бульдог» (FV432);
- безпілотники;
- 100 тисяч артилерійських снарядів;
- Раніше стало відомо, що у Великій Британії уточнили, яку військову допомогу нададуть Україні. Українська армія, окрім танків Challenger 2, отримає 30 самохідних артилерійських установок AS90.