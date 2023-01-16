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Танки, артилерія та БТР Bulldog. Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Олег Панфілович
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про нову військову допомогу Україні, яка включатиме танки Challenger 2, артилерію та бронетехніку.

Про це Воллес оголосив у Палаті громад.

За його словами, Україна отримає:

  • 14 танків Challenger 2;
  • 8 самохідних артилерійських установок AS90, а також ще певну кількість, яка перебуває у різному стані готовності;
  • близько 100 одиниць бронетехніки, включаючи бронетранспортери «Бульдог» (FV432);
  • безпілотники;
  • 100 тисяч артилерійських снарядів;
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Танк Challenger 2

  • Раніше стало відомо, що у Великій Британії уточнили, яку військову допомогу нададуть Україні. Українська армія, окрім танків Challenger 2, отримає 30 самохідних артилерійських установок AS90.