США надали України пакет військової допомоги на $400 мільйонів

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 мільйонів.
У Пентагооні зазначили, що цей пакет містить:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- додаткові артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- додаткові боєприпаси калібру 25 мм;
- бронетранспортерні мости;
- підривні боєприпаси та спорядження;
- діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запчастини та інше польове обладнання.
- Також уряд США планує передати Україні $9,9 мільярда бюджетної підтримки упродовж найближчих місяців.
- 27 лютого американці уже переказали Україні перший транш прямої бюджетної допомоги у розмірі $1,2 мільярда.