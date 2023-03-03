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США надали України пакет військової допомоги на $400 мільйонів

Автор:
Анна Холоднова
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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 мільйонів.

У Пентагооні зазначили, що цей пакет містить:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • додаткові боєприпаси калібру 25 мм;
  • бронетранспортерні мости;
  • підривні боєприпаси та спорядження;
  • діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини та інше польове обладнання.
  • Також уряд США планує передати Україні $9,9 мільярда бюджетної підтримки упродовж найближчих місяців.
  • 27 лютого американці уже переказали Україні перший транш прямої бюджетної допомоги у розмірі $1,2 мільярда.