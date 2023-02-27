США переказали Україні перший транш прямої фіндопомоги у розмірі $1,2 мільярда

Уряд США переказав Україні перший транш прямої бюджетної допомоги у розмірі $1,2 мільярда.

Про це йдеться у заяві глави Мінфіну США Дженнет Єллен.

«Сполучені Штати надали Україні економічну допомогу на $13 мільярдів. Сьогодні я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми у понад $1,2 мільярда. Це перший транш з близько $10 мільярдів прямої бюджетної підтримки, які Сполучені Штати нададуть у найближчі місяці», — сказала Єллен.

За її словами, економічна підтримка США допомагає українському уряду та критично важливим постачальникам послуг працювати за надзвичайних обставин.

«Подібно до того, як допомога у сфері безпеки зміцнює лінію фронту, я вважаю, що ця економічна допомога зміцнює тил, тим самим посилюючи опір України», — додала міністр.