Премʼєр Шмигаль: Україна до наступного опалювального сезону посилить захист енергообʼєктів, частину перемістять під землю

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до наступного опалювального сезону Україна посилить захист енергетичних обʼєктів. Частину з них перемістять під землю.

Про це він заявив на пресконференції 3 березня.

«Ми вже розробили відповідні проєкти захисту енергообʼєктів: від бетонних накриттів до підземних заглиблень на рівень, достатній, щоб ні дрони, ні ракети не могли пошкодити розподільчу мережу», — зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна цілий рік займатиметься проєктами із захисту енергоінфраструктури. На багатьох станціях уже поставили системи протиповітряної оборони.