Премʼєр Шмигаль: Україна до наступного опалювального сезону посилить захист енергообʼєктів, частину перемістять під землю

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до наступного опалювального сезону Україна посилить захист енергетичних обʼєктів. Частину з них перемістять під землю.
Про це він заявив на пресконференції 3 березня.
«Ми вже розробили відповідні проєкти захисту енергообʼєктів: від бетонних накриттів до підземних заглиблень на рівень, достатній, щоб ні дрони, ні ракети не могли пошкодити розподільчу мережу», — зазначив Шмигаль.
За його словами, Україна цілий рік займатиметься проєктами із захисту енергоінфраструктури. На багатьох станціях уже поставили системи протиповітряної оборони.
- Попри російські удари по енергетиці, які почалися з 10 жовтня, дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже 20 днів і наразі не прогнозується. 12 лютого в українській енергосистемі вперше за довгий час виник суттєвий профіцит електроенергії. Тоді голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що вже найближчим часом може постати дилема: удень профіцит електроенергії «зливати в землю» (обмежувати сонячні електростанції, але «обмежену» електроенергію все одно оплачувати) або дозволити експорт електроенергії в денні години.
- Також Герус зазначив, що актуальним питанням стає впровадження акумуляторів і накопичувачів (energy storage), щоб накопичувати електроенергію вдень і видавати її в мережу ввечері. Однак такі технології доволі дорогі, це питання наразі опрацьовують.