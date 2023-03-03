Фонд Сергія Притули купив для ЗСУ 101 одиницю бронетехніки за кошти, які пожертвували українці. Ідеться про бронетранспортери Spartan, машини для їхнього ремонту та евакуації FV434, а також медевакуаційні машини, командні Sultan, штурмові FV432 Bulldog та евакуатори бронетехніки Samson. Перші 24 з них уже в Україні.
Великий збір на британські бронетранспортери Фонд Притули оголосив 2 листопада 2022. Загалом за півтори доби вдалося зібрати 236 млн грн.
- FV103 Spartan — це легкий та маневровий розвідувальний БТР, його серійне виробництво запустили в 1970 роках. Загалом випустили майже тисячу одиниць. Spartan може розвивати швидкість до 96 км/год і має запас ходу 510 кілометрів. Екіпаж БТР — три людини, але перевозити він може до семи людей. На озброєнні стандартного Spartan є кулемет калібром 7,62 мм. ЗСУ вже мають у своєму розпорядженні Spartan — Велика Британія передала ЗСУ десятки цих БТР ще влітку.