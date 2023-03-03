Фонд Сергія Притули купив для ЗСУ 101 одиницю бронетехніки за кошти, які пожертвували українці. Ідеться про бронетранспортери Spartan, машини для їхнього ремонту та евакуації FV434, а також медевакуаційні машини, командні Sultan, штурмові FV432 Bulldog та евакуатори бронетехніки Samson. Перші 24 з них уже в Україні.

Великий збір на британські бронетранспортери Фонд Притули оголосив 2 листопада 2022. Загалом за півтори доби вдалося зібрати 236 млн грн.

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