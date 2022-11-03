Притула оголосив про завершення збору на британські бронетранспортери. Грошей зібрали більше — тому додатково закуплять ще 10 Spartan

Волонтер Сергій Притула оголосив про завершення збору коштів на закупівлю для української армії британських броньованих бронетранспортерів Spartan. Необхідну суму зібрали за 1,5 доби.

Про він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Притула зазначив, що загалом зібрали 236 мільйонів гривень замість 200 запланованих. Вони звʼязалися з британськими колегами, і ті погодилися додати ще 10 Spartan. Таким чином, на зібрані гроші фонд закупить 60 бронетранспортерів.

Також 2,4 мільйона гривень залишаться на наступний проєкт фонду. Притула нагадав, що за весь час Велика Британія передала Україні 35 бронетранспортерів Spartan, а їхня закупка буде майже вдвічі більшою.