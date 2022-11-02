Фонд Сергія Притули збирає 200 млн гривень на 50 британських бронетранспортерів Spartan

Фонд Сергія Притули збирає гроші на 50 британських гусеничних бронетранспортерів FV103 Spartan.

Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Мета — зібрати 200 млн гривень і викупити всю партію, яку вже протестовано та перевірено. Притула пояснив, що гусенична техніка вкрай необхідна в умовах дощів та снігів, колісна техніка у таких погодних умовах недієва.

«Зробимо великий броньований кулак», — закликав Притула.