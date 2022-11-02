Фонд Сергія Притули збирає 200 млн гривень на 50 британських бронетранспортерів Spartan

Фонд Сергія Притули збирає гроші на 50 британських гусеничних бронетранспортерів FV103 Spartan.
Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Мета — зібрати 200 млн гривень і викупити всю партію, яку вже протестовано та перевірено. Притула пояснив, що гусенична техніка вкрай необхідна в умовах дощів та снігів, колісна техніка у таких погодних умовах недієва.
«Зробимо великий броньований кулак», — закликав Притула.
- FV103 Spartan — це легкий і маневрений розвідувальний БТР, який пішов у серійне виробництво у 1970 роках. Усього їх виробили майже 1 тисячу одиниць. Spartan може розвивати швидкість до 96 км/год і має запас ходу 510 км. Екіпаж БТР — три людини, але перевозити може до семи людей. На озброєнні стандартного Spartan кулемет калібром 7,62 мм. ЗСУ вже мають у своєму розпорядженні Spartan — Велика Британія передала ЗСУ десятки цих БТР ще влітку.