Масовані ракетні удари росії можуть залишитися в минулому. Ворог змінює тактику

Масовані ракетні атаки росії можуть залишитися в минулому, але ворог шукає нову тактику ударів.
Про це заявила керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.
«Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог перебуває на етапі пошуку нової тактики, яка більше націлена на ППО і результативні удари, оскільки ракет у росії вже набагато менше», — сказала вона.
За словами Гуменюк, ворог «починає розподіляти в часі ракетні удари — інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії дронів Shahed».
- Українські військові за минулу добу знищили 715 російських окупантів (з початку війни — понад 150 тисяч), два їхні танки та 20 бойових броньованих машин.