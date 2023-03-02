Українські військові ліквідували вже понад 150 тисяч російських військових

Українські військові за минулу добу знищили 715 російських окупантів (з початку війни — понад 150 тисяч), два їхні танки та 20 бойових броньованих машин.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу 2 березня.

Основні зусилля російська армія зосереджує на веденні наступу на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські військові відбили понад 170 атак противника на цих напрямках.

Щодо Бахмутського напрямку, то росія продовжує штурмувати місто Бахмут. Військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське.