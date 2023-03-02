Премʼєр-міністр Молдови вважає, що росія не має ресурсів для вторгнення в його країну

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що у росії немає ресурсів для вторгнення в його країну. Наразі ситуація в Молдові перебуває під контролем.
Про це пише NewsMaker.
Речан зазначив, що в невизнаному Придністровʼї теж зацікавлені у збереженні миру.
«Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що росія не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією у Придністровʼї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну — багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів», — пояснив Речан.
На його думку, усе це нагнітання в інформаційному полі є частиною інформаційної війни росії.
Також прем’єр запевнив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.
- Увечері 23 лютого росія заявила, що Україна активізувала підготовку до «вторгнення у Придністровʼя» у відповідь на начебто російський наступ із території «ПМР». Рф нібито фіксує «значне накопичення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією «ПМР».
- 20 лютого 2023 року Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові, про це він попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського.