Україна найближчим часом може відновити експорт електрики — після покращення ситуації в Одеській області

Україна зможе відновити експорт електроенергії після покращення ситуації з електропостачанням в Одеській області.
Про це повідомив журналістам член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко, цитує Укрінформ.
«Питання експорту розглядається, мало того, я думаю, що воно буде прийнято. Тут річ не в тому, коли він розпочнеться, а які будуть передумови. Уряд і премʼєр-міністр вважають, що в першу чергу має бути забезпечений внутрішній споживач безперебійною електроенергією. Тоді можна піднімати питання експорту. Найближчим часом ми очікуємо розвʼязання найбільш гострої на сьогодні проблеми — Одеського регіону. Я думаю, це розблокує питання відновлення експорту», — сказав Бойко.
За період з липня по 10 жовтня експорт приніс Україні майже 6 мільярдів гривень тільки за право використовувати транскордонний перетин. Попри це зараз акцент все одно має бути зміщений у бік внутрішнього споживача.
На початку лютого в Одеській області сталась масштабна аварія на підстанції, яка заживлює місто, — з ладу вийшло обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян. Через це в місті та кількох прилеглих до Одеси районах час від часу діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі.
- Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже 19 день і наразі не прогнозується. 12 лютого в українській енергосистемі вперше за довгий час виник суттєвий профіцит електроенергії. Тоді голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що вже найближчим часом може постати дилема: удень профіцит електроенергії «зливати в землю» (обмежувати сонячні електронстації, але «обмежену» електроенергію все одно оплачувати) або дозволити експорт електроенергії в денні години.
- Також Герус зазначив, що актуальним питанням стає впровадження акумуляторів і накопичувачів (energy storage), щоб накопичувати електроенергію вдень і видавати її в мережу ввечері. Однак такі технології доволі дорогі, це питання наразі опрацьовують.