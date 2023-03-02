В Україні завершилася податкова амністія: скільки грошей вдалося легалізувати

В Україні 1 березня завершилася податкова амністія. Загалом ті, хто скористалися можливістю, задекларували 8,8 мільярда гривень.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

За його словами, станом на 1 березня подано 845 декларацій. При цьому загальна вартість задекларованих активів — 8,82 мільярда гривень.

Таким чином, держава отримала від сплачених податків приблизно 547 мільйонів гривень.

Гетманцев зазначив, що лише за останні два тижні українці задекларували активи на 2,6 мільярда гривень, що становить майже 30% усіх задекларованих активів.

Перед запуском амністії Гетманцев заявляв, що вона здатна вивести з тіні активи на суму близько $20 мільярдів. Отже, вдалося зібрати менше ніж 1% від запланованої суми.