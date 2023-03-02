В Україні завершилася податкова амністія: скільки грошей вдалося легалізувати

В Україні 1 березня завершилася податкова амністія. Загалом ті, хто скористалися можливістю, задекларували 8,8 мільярда гривень.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
За його словами, станом на 1 березня подано 845 декларацій. При цьому загальна вартість задекларованих активів — 8,82 мільярда гривень.
Таким чином, держава отримала від сплачених податків приблизно 547 мільйонів гривень.
Гетманцев зазначив, що лише за останні два тижні українці задекларували активи на 2,6 мільярда гривень, що становить майже 30% усіх задекларованих активів.
Перед запуском амністії Гетманцев заявляв, що вона здатна вивести з тіні активи на суму близько $20 мільярдів. Отже, вдалося зібрати менше ніж 1% від запланованої суми.
- Провести податкову амністію президент Володимир Зеленський обіцяв ще в червні 2019 року, після своєї інавгурації. У лютому 2021 року він зареєстрував у парламенті відповідний пакет законопроєктів.
- 15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила цей закон із поправками до Податкового, Кримінального та інших кодексів. Документ передбачає проведення одноразового добровільного декларування активів фізосіб із 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Водночас декларантами не можуть бути особи, які в будь-який період із 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції (у редакції до першого читання пропонувалося зазначити 2005 рік). Через воєнний стан термін завершення амністії продовжили до 1 березня 2023 року.
- Податкова амністія — це спосіб легалізувати свої активи та доходи, сплативши за них податки, які не були сплачені вчасно. У такий спосіб влада намагається вивести з тіні певну частину економіки та повернути її у правове поле. Водночас держава в таких випадках зобовʼязується не карати порушників податкового законодавства.