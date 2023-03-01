ЗСУ опублікували зарплати військових на 2023 рік

У Збройних силах України оприлюднили розміри зарплат військовослужбовців у 2023 році.

Пресслужба Командування Сухопутних військ опублікувала інфографіки з диференційованими зарплатами за 2022 (для порівняння) і 2023 рік.

У першому графіку показаний загалом рівень грошового забезпечення військових без додаткових винагород за бойові завдання, а в другому графіку показані зарплати виключно Сухопутних військ з урахуванням надбавок за бойові і спеціальні завдання.