Росія звинувачує Україну в підготовці «радіоактивної провокації» у Придністровʼї. У Молдові все заперечують

Росія звинувачує Україну в тому, що вона нібито готує «провокації з радіоактивними елементами» на території невизнаного Придністровʼя. У Молдові все заперечують.
Із відповідною заявою виступила речниця МЗС росії Марія Захарова.
За її словами, в Одесу 19 лютого прибули контейнери з радіоактивними речовинами, що свідчить про те, що Україна може «створювати брудну бомбу».
Раніше Міноборони росії привертало увагу до провокації, яку начебто готує київський режим, аби звинуватити Збройні сили рф у завданні невибіркових ударів по радіаційно небезпечних обʼєктах, що можуть призвести до витоку радіоактивних речовин і зараження місцевості. Ця інформація набула широкого резонансу серед жителів України та східноєвропейських країн, які з нею межують. Занепокоєння викликає й те, що такі події відбуваються в безпосередній близькості від Придністровʼя, навколо якого київський режим свідомо нагнітає напруженість», — заявила Захарова.
Однак у Молдові ці заяви росіян спростовують. Там наголошують, що не мають таких даних, і закликають жителів Молдови не піддаватися паніці.
У МЗС України наголосили, що Україна дотримується всіх міжнародних угод з ядерних питань і віддана політиці нерозповсюдження ядерної зброї.
- Увечері 23 лютого росія заявила, що Україна активізувала підготовку до «вторгнення у Придністровʼя» у відповідь на начебто російський наступ із території «ПМР». Рф нібито фіксує «значне накопичення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією «ПМР».
- 20 лютого 2023 року Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові, про це він попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського.