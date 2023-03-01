Росія звинувачує Україну в підготовці «радіоактивної провокації» у Придністровʼї. У Молдові все заперечують

Росія звинувачує Україну в тому, що вона нібито готує «провокації з радіоактивними елементами» на території невизнаного Придністровʼя. У Молдові все заперечують.

Із відповідною заявою виступила речниця МЗС росії Марія Захарова.

За її словами, в Одесу 19 лютого прибули контейнери з радіоактивними речовинами, що свідчить про те, що Україна може «створювати брудну бомбу».

Раніше Міноборони росії привертало увагу до провокації, яку начебто готує київський режим, аби звинуватити Збройні сили рф у завданні невибіркових ударів по радіаційно небезпечних обʼєктах, що можуть призвести до витоку радіоактивних речовин і зараження місцевості. Ця інформація набула широкого резонансу серед жителів України та східноєвропейських країн, які з нею межують. Занепокоєння викликає й те, що такі події відбуваються в безпосередній близькості від Придністровʼя, навколо якого київський режим свідомо нагнітає напруженість», — заявила Захарова.

Однак у Молдові ці заяви росіян спростовують. Там наголошують, що не мають таких даних, і закликають жителів Молдови не піддаватися паніці.

У МЗС України наголосили, що Україна дотримується всіх міжнародних угод з ядерних питань і віддана політиці нерозповсюдження ядерної зброї.