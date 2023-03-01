Bloomberg: Росія постачає в Китай паливо для реактора, який може виготовляти необхідний для ядерної зброї плутоній

Росія постачає Китаю великі обсяги ядерного палива для реактора на швидких нейтронах, що розташований на острові Чанбяо. Він може виготовляти плутоній, необхідний для розробки ядерних боєголовок.
Про це пише Bloomberg.
Американська розвідка активно стежить за ядерною установкою Китаю на цьому острові. Там вважають, що якщо цього року реактор запрацює, то Китай зможе протягом 12 років учетверо збільшити свої запаси ядерної зброї. Це дозволить Пекіну зрівнятися за ядерним потенціалом зі США та росією.
Експерти ООН зазначають, що не обовʼязково йдеться саме про розробку ядерної зброї. Але Китай перестав повідомляти про запаси плутонію для цивільних та інших потреб, що стало поганим знаком.
Після публікації доповіді Конгресу за 2021 рік чиновники Міністерства оборони США неодноразово висловлювали занепокоєння щодо ядерних амбіцій Китаю. За оцінками військових планувальників, реактор може відіграти вирішальну роль у збільшенні запасів боєголовок Китаю з нинішніх 400 одиниць до 1 500 у 2035 році.
- 21 лютого президент росії володимир путін оголосив, що рф призупиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Цей договір — один із основних між США та СРСР, а потім росією, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн. Договір про скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння був підписаний між росією та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, він чинний до 2026 року. Першу таку домовленість Штати підписали ще з СРСР улітку 1991 року, а другу — з росією в 1993 році. Угоди передбачають, що росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.