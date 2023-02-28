Китайська супутникова компанія надавала знімки російській «ПВК Вагнера»

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк заявив, що китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям «ПВК Вагнера».
Про це він сказав під час слухань в американському Конгресі, пише Sky News.
Компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах. У лютому 2023 року Міністерство торгівлі США додало її до чорного списку.
Раніше у Spacety заявляли, що дотримуються міжнародних санкцій проти росії та не підтримують звʼязків з рф.
- 23 лютого 2023 року НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні.
- Видання Der Spiegel писало, що росія веде перемовини з Китаєм про поставки летального озброєння і партії зі ста дронів-камікадзе ZT-180, які здатні нести боєголовку масою від 35 до 50 кг. Ці дрони схожі на іранські Shahed-136.
- Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 26 лютого заявив, що «впевнений» у тому, що Китай розглядає можливість відправки зброї до росії.