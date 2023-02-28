Зʼявилися перші супутникові фотографії аеродрому в Мачулищах після вибухів. Літак А-50 виглядає майже неушкодженим

Перші супутникові знімки з білоруського аеродрому в Мачулищах після вибухів показали, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 лишається на ньому. Видимих ушкоджень на фюзеляжі літака майже немає.

Відповідні фотографії опублікувала група Bellingcat у своєму Twitter.

На знімках видно, що сам літак перемістили з однієї стоянки на іншу. Зверху він виглядає цілісним — жодних частин літака не відпало.

Однак суттєво змінився колір, особливо на крилах А-50. У Bellingcat кажуть, що не можуть точно визначити, чи це наслідки вибухів, а чи снігопад. Однак у проєкті «Беларускі Гаюн» вважають, що літак ніби «зашкурили» перед перефарбуванням. Це може бути наслідком того, що фюзеляж обгорів.