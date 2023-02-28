Зʼявилися перші супутникові фотографії аеродрому в Мачулищах після вибухів. Літак А-50 виглядає майже неушкодженим

Перші супутникові знімки з білоруського аеродрому в Мачулищах після вибухів показали, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 лишається на ньому. Видимих ушкоджень на фюзеляжі літака майже немає.
Відповідні фотографії опублікувала група Bellingcat у своєму Twitter.
На знімках видно, що сам літак перемістили з однієї стоянки на іншу. Зверху він виглядає цілісним — жодних частин літака не відпало.
Однак суттєво змінився колір, особливо на крилах А-50. У Bellingcat кажуть, що не можуть точно визначити, чи це наслідки вибухів, а чи снігопад. Однак у проєкті «Беларускі Гаюн» вважають, що літак ніби «зашкурили» перед перефарбуванням. Це може бути наслідком того, що фюзеляж обгорів.
- 26 лютого стало відомо про вибухи на військовому аеродромі «Мачулищі» під Мінськом та пошкодження російського літака та снігоприбиральної техніки. За даними активістів, ціллю атаки був літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 рф. Унаслідок двох вибухів нібито постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену. Голова громадської організації колишніх білоруських силовиків BYPOL Олександр Азаров повідомив, що удар здійснили білоруські партизани за допомогою дронів.
- Росія постійно використовує білоруські аеродроми для своїх літаків. Зокрема, з «Мачулищів» періодично злітають винищувачі, які є носіями ракети «Кинджал», яка недосяжна для української ППО.