Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з росією

У Фінляндії почали будувати паркан на кордоні з росією. Спочатку зведуть трикілометрову тестову ділянку в районі прикордонного пункту Іматра. Там уже зрубали дерева.

Про це пише Yle.

Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos

Роботи мають завершити до кінця червня. Поруч із парканом також збудують нову дорогу для прикордонних патрулів і ремонтників. Огорожа також проходитиме через приватні ділянки, тож фінська влада домовлятиметься про це із землевласниками.

У найближчі кілька років планують збудувати близько 200 кілометрів огорожі. Вона має ускладнити незаконний перетин кордону.