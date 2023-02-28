Росія суттєво збільшила корабельне угруповання в морі. Загальний залп «Калібрів» становить 32 ракети

Росія суттєво збільшила корабельне угруповання в Чорному морі. Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Попри помірний шторм, у Чорному морі перебувають уже 17 кораблів ворога, серед яких пʼять ракетоносіїв, зокрема два підводних. Загальний залп «Калібрів» може сягати 32 ракет.
Окупанти не припиняють повітряну розвідку, а отже не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові, повідомили в командуванні.
У командуванні також нагадали про неприпустимість повідомлень про переміщення і роботу наших підрозділів, в тому числі і ППО під час ворожих атак.
«Не поширюйте у відкритому доступі інформацію про влучання. А про осіб, які орієнтують ворога, інформуйте компетентні органи», — закликали у пресслужбі.
- Начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня зазначала, що найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували протягом повномасштабного вторгнення, становив 48 одиниць.