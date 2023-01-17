Росія вивела в море майже рекордну кількість «Калібрів» — на бойовому чергуванні шість ракетоносіїв

Російські війська вивели в Чорне море шість ракетоносіїв з майже рекордною кількістю «Калібрів» — загальний залп становить до 44 ракет.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що перебування в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість — усе це може свідчити про продовження ракетних атак», — зазначила вона.

За словами Гуменюк, 44 ракети — це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв, які є в морі.

Начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня додала, що найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували протягом повномасштабного вторгнення, становив 48 одиниць.