У росії вночі падали безпілотники. У Санкт-Петербурзі закривали аеропорт через «непізнаний літаючий обʼєкт»

У російських Бєлгородській, Брянській областях і Краснодарському краї протягом ночі падали безпілотники.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що в самому Бєлгороді знайшли уламки трьох безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь незначно пошкоджено автомобілі.

Очільник Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що над Суражським районом збили «український дрон», постраждалих і пошкоджень немає.

У Краснодарському краї в місті Туапсе вночі сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі «Роснєфті». За даними журналістів, нафтобазу атакували щонайменше два безпілотники, начинені вибухівкою. Вони нібито впали за 100 метрів від нафтосховища. У навколишніх будинках вибило вікна.

Крім цього, в Адигеї зафіксували падіння невідомого літального обʼєкта, можливо, теж дрона.

Після цього вранці 28 лютого у Санкт-Петербурзі закрили повітряний простір, а місцевий аеропорт «Пулково» перестав приймати літаки — над містом помітили «непізнаний літаючий обʼєкт». Через це в повітря підняли винищувачи, а цивільні рейси перейшли в «зону очікування». Видання «Фонтанка» повідомляє, що обʼєкт зафіксували за 160—200 кілометрів від Санкт-Петербургу. Проте згодом Міноборони росії відзвітувало про нібито навчання ППО в Західній зоні. Через це могли закривати небо над Санкт-Петербургом.

Також вранці 28 лютого в деяких регіонах росії по радіо та ТБ знову пролунали повітряна тривога і попередження про загрозу ракетного удару. Повідомлення почули жителі Підмосковʼя, Ленінградської, Воронезької, Бєлгородської областей та Пермського краю. У МНС заявили про злам серверів радіостанцій та телеканалів.

Пізніше у Підмосков’ї знайшли уламки безпілотника. Губернатор заявив, що їх виявили поблизу села Губастово. БпЛА нібито летів на об’єкт цивільної інфраструктури. Російські видання пишуть, що ціллю був об’єкт «Газпрому». Деякі ЗМІ припускають, що це уламки українського ударного UJ-22 Airborne.