У Краснодарському краї росії пролунали вибухи на нафтобазі. Імовірно, її атакували дрони

У російському Краснодарському краї, у місті Туапсе вночі сталися вибухи із подальшою пожежею на нафтозаводі «Роснєфті».

Видання Meduza, Astra і канал Baza повідомляють, що нафтобазу атакували щонайменше два безпілотники, начинені вибухівкою. Вони нібито впали за 100 метрів від нафтосховища. У навколишніх будинках вибило вікна.

Адміністрація міста Туапсе заявила, що пожежу ліквідували за кілька годин. Пожежа нібито не пошкодила резервуари, розливу нафтопродуктів не сталося, постраждалих немає. Причину інциденту влада не називає, а ранковому зведенні регіонального МНС його взагалі не згадують.