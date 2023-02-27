У центральній частині США пронісся торнадо. Поранені 12 людей

Зимовий шторм, який засипав снігом американський штат Каліфорнія, приніс на схід Сполучених Штатів торнадо та сильні вітри. У штаті Оклахома пронеслися сім торнадо.

Про це пише BBC.

Шторми пошкодили будинки та зруйнували лінії електропередач. Тисячі людей залишилися без світла.

Reuters

Понад 120 тисяч мешканців Каліфонії, зокрема багато людей з Лос-Анджелесу, зосталися без електрики після кількох днів сильного вітру.

Reuters

Станом на 27 лютого в Каліфорнії залишаються знеструмленими близько 46 500 будинків. Ще 28 300 людей залишилися без світла у штатах Техас та Оклахома. На півночі Техасу біля кордону з Оклахомою швидкість вітру сягала 183 км/год. Влада повідомила про щонайменше 12 постраждалих.

Національна метеорологічна служба прогнозує, що торнадо та шторми вщухнуть уже в понеділок, 27 лютого.