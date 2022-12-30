У США частково замерз Ніагарський водоспад

У Сполучених Штатах Америки через арктичний шторм підніжжя Ніагарського водоспаду вкрилося кригою.

Ось як виглядає водоспад зараз:

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Ніагарський водоспад розташований на кордоні штату Нью-Йорк (США) і провінції Онтаріо (Канада), майже за 40 кілометрів від міста Баффало, яке сильно постраждало від арктичного шторму. Там загинули 32 людини.

За словами керівника округу, 17 жертв снігової бурі знайшли просто неба, троє з них були в автомобілях, а троє прибирали сніг. Семеро людей загинули без опалення, одна людина могла загинути, бо медикам не вдавалося доїхати через погані умови для водіння.