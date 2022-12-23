У США та Канаді потужний арктичний шторм залишив без світла понад мільйон людей

Арктичний зимовий шторм, який пронісся США та Канадою, залишив без електроенергії більше мільйона людей.

Про це пише BBC.

Станом на ранок 23 грудня понад 1 130 000 людей від Техасу до штату Мен залишилися без світла через сильний вітер, який пошкодив лінії електропередач у східній частині США.

Також є повідомлення про відключення електроенергії в Канаді — там без світла залишилися 260 тисяч людей у провінціях Квебек і Онтаріо.

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Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул оголосила надзвичайний стан напередодні шторму. Очільники Кентуккі, Північної Кароліни, Західної Вірджинії, Джорджії та Оклахоми також ввели надзвичайний стан, а штат Вісконсін оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці.

За даними сайту відстеження польотів FlightAware, 22 та 23 грудня у США скасували понад 5 900 рейсів. На північному сході Сполучених Штатів закрили деякі автошляхи. Національна метеорологічна служба США (NWS) заявила, що до кінця цього тижня в деяких частинах країни можливі температури від — 45°С до — 56°С.

За прогнозами у Флориді Різдво буде найхолоднішим за останні 30 років.