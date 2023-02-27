У Microsoft Flight Simulator зʼявився український літак «Мрія»

У Microsoft Flight Simulator створили доповнення з українським літаком Ан-225 «Мрія».

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Доповнення до відеогри Microsoft Flight Simulator дозволяє спробувати себе в ролі пілота детальної цифрової копії справжньої «Мрії». Гра імітує дизайн літака і навіть звуки його мотора.

Кошти від продажу доповнення «Мрія» витратять на відновлення Ан-225 «Мрія», який знищили російські окупанти. Гра доступна для Xbox, PC та у Steam.