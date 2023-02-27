Шмигаль: До вересня США нададуть Україні понад $10 мільярдів допомоги

Американські партнери взяли на себе зобовʼязання до вересня надати Україні понад $10 млрд бюджетної підтримки.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен.
За його словами, США також виділили $1,5 мільярда на швидке відновлення. Ще $1,1 мільярда витратять на енергетичний сектор України та Молдови.
Окремо президент України Зеленський, премʼєр Шмигаль та голова Мінфіну США Єллен обговорили фінансовий і санкційний тиск на росію, конфіскацію заморожених російських активів та страхування воєнних ризиків.
- 24 лютого Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $2 мільярди.