Польща спільно з Єврокомісією запускає ініціативу для пошуку українських дітей, яких незаконно вивезла росія

Європейська комісія та Польща разом започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей. Росія активно вивозить їх з окупованих українських територій, особливо з інтернатів та дитбудинків.

Про це пише Polskie Radio.

«За оцінками, з початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до росії. Викрадення українських дітей — це велика соціальна проблема, трагедія та злочин», — повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант.

Також цю ініціативу підтримуватимуть агентства ООН. Їхня головна мета — зібрати докази, щоб знайти викрадених дітей та покарати відповідальних за ці злочини.

Детальнішу інформацію про ініціативу повідомлять найближчими днями.