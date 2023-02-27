Польща спільно з Єврокомісією запускає ініціативу для пошуку українських дітей, яких незаконно вивезла росія

Європейська комісія та Польща разом започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей. Росія активно вивозить їх з окупованих українських територій, особливо з інтернатів та дитбудинків.
Про це пише Polskie Radio.
«За оцінками, з початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до росії. Викрадення українських дітей — це велика соціальна проблема, трагедія та злочин», — повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант.
Також цю ініціативу підтримуватимуть агентства ООН. Їхня головна мета — зібрати докази, щоб знайти викрадених дітей та покарати відповідальних за ці злочини.
Детальнішу інформацію про ініціативу повідомлять найближчими днями.
- В Україні вже ідентифікували понад 16 тисяч дітей, яких депортували до росії. У 2022 році окупанти відправили в російські родини щонайменше 400 з них. Є випадки, коли росіяни змінювали персональні дані дітей, наприклад, коли вивозили їх у так звані табори перевиховання, щоб не отримувати згоду батьків.