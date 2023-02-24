Україна ідентифікувала понад 16 тисяч депортованих до росії дітей

В Україні вже ідентифікували понад 16 тисяч дітей, яких депортували до росії. У 2022 році окупанти відправили в російські родини щонайменше 400 з них.

Про це сказала експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська на брифінгу в медіацентрі «Україна — Укрінформ».

За її словами, є випадки, коли росіяни змінювали персональні дані дітей, наприклад, коли вивозили їх у так звані табори перевиховання, щоб не отримувати згоду батьків.

«Вони фактично дописували дітям вік, потім переміщували на територію Криму. Дитина там утримувалася, не маючи змоги повернутися, оскільки відповідно до їхніх документів вона більше не була дитиною, а її свобода пересування була протиправно обмежена російською федерацією», — розповіла Рашевська.

Зокрема, окупанти депортували в рф дуже маленьких дітей, які через отримані травми просто не в змозі згадати свої імена, тож їх можна назвати будь-як. Таких дітей дуже складно знайти та ідентифікувати.

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 24 лютого радник — уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук сказала, що чітко ідентифікована 16 221 дитина. За її словами, в Україну повернули всього 307 юних українців.