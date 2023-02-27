Посол: Ізраїль допоможе Україні встановити систему оповіщення про повітряну небезпеку протягом чотирьох місяців

Посол України в Ізраїлю Євген Корнійчук розповів, що ізраїльську систему оповіщення про повітряну небезпеку можуть встановити протягом чотирьох місяців. Хоча Україна веде перемовини про це останні півроку.
Про це він розповів в інтервʼю The Times of Israel.
За його словами, терміни встановлення системи не є вдалими, оскільки Україна вже перебуває в стані війни.
«Ми говоримо про це публічно вже пів року. Це не те, про що ми говоримо таємно. Нам пообіцяли, що ми її отримаємо, але ми досі її не отримали», — додав посол.
Він пояснив, що початкове розгортання буде пілотним і в кращому випадку охопить одне місто, наприклад Київ. Водночас Ізраїль також надасть Україні $200 млн кредитних гарантій на будівництво медичних та інших цивільних обʼєктів.
- 1 лютого премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що розглядає можливість відправити в Україну системи протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема, йдеться про систему «Залізний купол».