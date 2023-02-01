В Ізраїлі обговорюють можливість передачі Україні систем ППО, зокрема і «Залізного купола»

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що розглядає можливість відправити в Україну системи протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема, йдеться і про систему «Залізний купол».

Про це він розповів в інтервʼю CNN.

«Я, звісно, вивчаю це питання», — відповів він на запитання журналістів.

Також Нетаньягу зазначив, що готовий виступити посередником між Україною та росією, якщо обидві сторони та США попросять його про це.

Система «Залізний купол» — ізраїльська пересувна система протиповітряної та протиракетної оборони. Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км. Також вона може збивати безпілотники.