Херсонська ТЕЦ відновила роботу, будинки почали підключати до опалення

Херсонська теплоелектроцентраль відновила роботу, будинки почали підключати до тепломережі.

Про це 27 лютого повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

З технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме цілий день.

24 лютого через російський обстріл було пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення майже 600 будинків — це понад 40 тисяч людей.