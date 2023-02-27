США, Німеччина та Польща можуть провести спільні навчання на східних кордонах НАТО

США, Німеччина та Польща можуть провести спільні військові навчання на східних кордонах НАТО. Наразі країни обговорюють таку можливість.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Deutsche Welle.

За його словами, такі навчання наразі «розглядаються». Жодних інших деталей він не розповів.

Пісторіус зазначив, що навчання в Польщі стали б чітким сигналом для союзників та путіна, що НАТО «далеко не таке слабке, як думав путін».

Він наголосив, що для східноєвропейських країн важливо бачити, що Німеччина як один із найважливіших членів Альянсу виконує свої зобовʼязання.