У Німеччині спростували інформацію про нібито плани укласти оборонний пакт із Україною

У Німеччині спростували інформацію ЗМІ про те, що там планують укласти оборонний пакт із Україною. Нібито таку пропозицію наразі обговорюють Франція, Німеччина та Велика Британія.

Про це повідомив речник німецького уряду, пише Die Welt.

«Протягом кількох місяців не було жодного нового, конкретного статусу з цього питання [щодо гарантій безпеки для України]. На останній зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона з українським лідером Володимиром Зеленським це питання взагалі не відігравало жодної ролі», — заявив він.