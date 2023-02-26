У Німеччині спростували інформацію про нібито плани укласти оборонний пакт із Україною

У Німеччині спростували інформацію ЗМІ про те, що там планують укласти оборонний пакт із Україною. Нібито таку пропозицію наразі обговорюють Франція, Німеччина та Велика Британія.
Про це повідомив речник німецького уряду, пише Die Welt.
«Протягом кількох місяців не було жодного нового, конкретного статусу з цього питання [щодо гарантій безпеки для України]. На останній зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона з українським лідером Володимиром Зеленським це питання взагалі не відігравало жодної ролі», — заявив він.
- Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Німеччина, Франція та Велика Британія розглядають тісніші звʼязки між НАТО та Україною — ідеться про угоду, яка надасть Києву ширший доступ до передової військової техніки, але буде спонукати розпочати мирні переговори з росією.
- Премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак нібито виклав план угоди, яка надасть Україні набагато ширший доступ до передової військової техніки, зброї та боєприпасів для оборони після закінчення війни. Він сказав, що цей план має бути включений до порядку денного щорічних зборів Організації Північноатлантичного договору в липні.
- Запропонований пакт не міститиме жодних зобовʼязань щодо розміщення сил НАТО в Україні та не пропонуватиме Києву так званий захист за статтею 5. Однак документ надасть Україні військові засоби для стримування будь-якого майбутнього нападу росії.