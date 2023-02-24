WSJ: Німеччина, Франція та Британія розглядають угоду з Україною. Вона дасть ширший доступ до техніки — але спонукатиме до перемовин з рф

Німеччина, Франція та Велика Британія розглядають тісніші звʼязки між НАТО та Україною — ідеться про угоду, яка надасть Києву ширший доступ до передової військової техніки, але буде спонукати розпочати мирні переговори з росією.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представників урядів трьох країн.

Премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак минулого тижня виклав план угоди, яка надасть Україні набагато ширший доступ до передової військової техніки, зброї та боєприпасів для оборони після закінчення війни. Він сказав, що цей план має бути включений до порядку денного щорічних зборів Організації Північноатлантичного договору в липні.

Запропонований пакт не міститиме жодних зобовʼязань щодо розміщення сил НАТО в Україні та не пропонуватиме Києву так званий захист за статтею 5. Однак документ надасть Україні військові засоби для стримування будь-якого майбутнього нападу росії.